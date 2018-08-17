Жители Копейска смогут провести "Ночь в музее"

В канун дня рождения Копейска, 17 августа, горожане смогут провести "Ночь в музее".

Мероприятие проводит краеведческий музей уже восьмой год. С наступлением сумерек гостей встретит файер-шоу и выступление профессиональных артистов. Для посетителей проведут интерактивы и мастер-класс по изготовлению декоративных цветов из фоамирана. Все желающие смогут познакомиться с уникальными выставками и экспозициями.

Также сотрудники музея приготовили автобусное путешествие по ночному городу. Командные соревнования "100 лет Комсомолу" ожидают участников на автомобилях. В ходе конкурса необходимо проследовать по памятным местам Копейска, связанным с историей его становления и зашифрованным в кроссвордах и ребусах. Победитель определится по итогам прохождения маршрута, подсчёта бонусов.

Ночь музеев — международная акция, приуроченная к Международному дню музеев, во время которой можно осмотреть музейные экспозиции ночью. Основная цель — показать ресурс, возможности, потенциал современных музеев, и привлечь в них молодежь.