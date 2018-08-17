В Тюменской области застолье закончилось убийством собутыльника

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 30-летнего уроженца села Киево Ялуторовского района.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР региона, в ночь на 3 июля текущего года в одном из домов по улице Мира в селе Карабаш между двумя мужчинами после распития спиртных напитков произошла ссора. В ходе конфликта обвиняемый нанес потерпевшему несколько ударов кулаками по лицу, в результате чего пострадавший упал на пол.

После этого фигурант избил мужчину руками и ногами, который скончался в больнице через три дня. Обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд.

Убийце грозит до 15 лет лишения свободы.