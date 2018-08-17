Американский конгрессмен призвал покончить с "одержимостью Россией"

В предъявленных россиянке Марии Бутиной обвинениях нет доказательств того, что она совершала преступления.

Об этом сообщил конгрессмен Томас Масси, выступающий против ограничения на ношение оружия в США. "Мейнстримовые СМИ и потерявшие связь с реальностью политики и бюрократы хотят, чтобы мы поверили в то, что холодная война никогда не кончалась, говорить с россиянами — это преступление, и что мы все должны бояться любого россиянина в США", — заявил республиканец.

Он считает, что обычных "трудолюбивых американцев" волнуют вопросы трудоустройства, как оплатить счета и как прокормить семью, а "российский сговор" их не интересует. С "истерией" вокруг предполагаемого вмешательства России в выборы в США конгрессмен связывает арест россиянки Марии Бутиной. Масси пишет, что ей, "в отличие от многих людей, которых обвинили в насилии", власти отказали в освобождении под залог. Предъявленные россиянке обвинения он называет "крайне несодержательными".

Масси также подчеркивает, что наибольшая угроза для США исходит не со стороны России, а кроется в "огромном" госдолге, прозрачных границах и "вышедшего из-под контроля федерального правительства", которое "считает себя вправе шпионить за американцами без санкции суда". "Настало время покончить с одержимостью Россией", — заключает он, сообщает РБК.

Россиянка была задержана 15 июля в Вашингтоне по подозрению в шпионаже. Ранее бывший депутат Госдумы, почетный член движения "Право на оружие" Роман Худяков назвал задержание Бутиной провокацией спецслужб и "полной заказухой".