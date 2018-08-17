В Госдуме согласились ужесточить требование для усыновителей

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева поддерживает инициативу, согласно которой предполагается ужесточить требования к кандидатам в приемные родители.

При этом политик призывает быть аккуратнее в этом вопросе.

Напомним, ранее министр просвещения РФ Ольга Васильева предложила ужесточить требования кандидатам на усыновление детей, в том числе сократить допустимое количество приемных детей в одной семье. Минпросвещения намерено усилить контроль над психическим состоянием людей, которые претендуют на усыновление.

"Я с ней согласна. Потому что многие усыновляют по 10 человек ради того, чтобы деньги получить, а за детьми не следят — и случаев таких много", — сказала Плетнева. Она отметила, что комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей готов смотреть и изучать предлагаемые Васильевой изменения, сообщает РИА "Новости".

В прошлом году СМИ сообщали, что российским ВИЧ-инфицированным могут разрешить усыновлять детей или брать их под опеку.

Якобы это один из наиболее либеральных пунктов плана мероприятий по реализации госстратегии по борьбе с распространением вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) в РФ.