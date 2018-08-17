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"Российскому правительству есть чему поучиться у Лукашенко" Лукашенко обвинил Правительство в "пофигизме" и начал разгонять министров. Но почему в маленькой Белоруссии, не выполнив указы президента, можно "загреметь", а в России в такой же ситуации все остаются на местах, президент доволен кабмином и даже вручил ему мандат на новый срок. К тому же еще недавно средняя зарплата в Белоруссии стала выше российской. Как так? Может властям России есть чему поучиться у соседей?
16.08.2018
экономика  |  комментариев: 1
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
16.08.2018
политика ;
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Новости
17.08.2018 03:47 Мск (05:47 Екб)
общество | В России
В Госдуме согласились ужесточить требование для усыновителей
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семья ребенок родители дети (2008) | Фото: www.mamashkam.ru

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева поддерживает инициативу, согласно которой предполагается ужесточить требования к кандидатам в приемные родители.
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При этом политик призывает быть аккуратнее в этом вопросе.

Напомним, ранее министр просвещения РФ Ольга Васильева предложила ужесточить требования кандидатам на усыновление детей, в том числе сократить допустимое количество приемных детей в одной семье. Минпросвещения намерено усилить контроль над психическим состоянием людей, которые претендуют на усыновление.

"Я с ней согласна. Потому что многие усыновляют по 10 человек ради того, чтобы деньги получить, а за детьми не следят — и случаев таких много", — сказала Плетнева. Она отметила, что комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей готов смотреть и изучать предлагаемые Васильевой изменения, сообщает РИА "Новости".

В прошлом году СМИ сообщали, что российским ВИЧ-инфицированным могут разрешить усыновлять детей или брать их под опеку.

Якобы это один из наиболее либеральных пунктов плана мероприятий по реализации госстратегии по борьбе с распространением вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) в РФ.

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17.08.2018 03:47 Мск | Денис Линов
05:47 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 16.08.2018 14:22 Мск
Минпросвещения выступило за ужесточение требований к приемным родителям








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В Госдуме согласились ужесточить требование для усыновителей
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