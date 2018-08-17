В правительстве РФ не поддержали идею об изъятии сверхдоходов компаний

Министерства финансового блока российского правительства не поддержали идею помощника президента Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов у ряда компаний.

Против инициативы высказались Минэкономразвития, Минпромторг и Минприроды. По подсчетам министерства торговли, изъятие дополнительных средств приведет к снижению доходов и, следовательно, налогов с них, а также ВВП в целом.

Также идея Андрея Белоусова угрожает новым майским указам Владимира Путина. В частности, его положения, касающиеся повышения производительности труда и увеличения несырьевого неэнергетического экспорта.

Тем временем, позиция Минфина и Минэнерго пока не раскрывается.

Похожую точку зрения ранее высказало международное рейтинговое агентство Fitch. Как считают аналитики, повышение налогов снизит еще и дивидендные выплаты, в том числе и в адрес государства как акционера некоторых компаний. Также вырастит налоговая нагрузка на компании, а инвестиционные программы могут быть сорваны, сообщает РБК.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что позиция Кремля по вопросу изъятия сверхдоходов у крупных компаний пока не сформулирована.

Напомним, Андрей Белоусов обратил внимание на то, что что доходы металлургов и химиков в 2017 г. благодаря рыночной ситуации составили 1,5 трлн руб, при этом налоговая нагрузка на отрасли была ниже, чем, например, в ТЭКе.