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экономика  |  комментариев: 1
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от издателя  |  комментариев: 2


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Новости
17.08.2018 02:28 Мск (04:28 Екб)
экономика | В России
В правительстве РФ не поддержали идею об изъятии сверхдоходов компаний
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дом правительства, белый дом, Москва, правительство (2018) | Фото: nakanune.ru

Министерства финансового блока российского правительства не поддержали идею помощника президента Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов у ряда компаний.
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Против инициативы высказались Минэкономразвития, Минпромторг и Минприроды. По подсчетам министерства торговли, изъятие дополнительных средств приведет к снижению доходов и, следовательно, налогов с них, а также ВВП в целом.

Также идея Андрея Белоусова угрожает новым майским указам Владимира Путина. В частности, его положения, касающиеся повышения производительности труда и увеличения несырьевого неэнергетического экспорта.

Тем временем, позиция Минфина и Минэнерго пока не раскрывается.

Похожую точку зрения ранее высказало международное рейтинговое агентство Fitch. Как считают аналитики, повышение налогов снизит еще и дивидендные выплаты, в том числе и в адрес государства как акционера некоторых компаний. Также вырастит налоговая нагрузка на компании, а инвестиционные программы могут быть сорваны, сообщает РБК.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что позиция Кремля по вопросу изъятия сверхдоходов у крупных компаний пока не сформулирована.

Напомним, Андрей Белоусов обратил внимание на то, что что доходы металлургов и химиков в 2017 г. благодаря рыночной ситуации составили 1,5 трлн руб, при этом налоговая нагрузка на отрасли была ниже, чем, например, в ТЭКе.

Другие новости по темам: сверхдоходы, компании, налоги
17.08.2018 02:28 Мск | Денис Линов
04:28 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 16.08.2018 12:31 Мск
Дмитрий Песков: Кремль пока не определился, изымать ли сверхдоходы крупных компаний








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В правительстве РФ не поддержали идею об изъятии сверхдоходов компаний
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