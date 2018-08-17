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от издателя  |  комментариев: 2


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В Совфеде ответили на угрозы Украины "утопить россиян в крови"
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Совет Федерации (2018) | Фото: nakanune.ru

Россия не собирается нападать на Украину, и кровожадные заявления киевских властей выглядят как политическая паранойя, которую не следует всерьез обсуждать.
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Об этом сообщил член комитета по международным делам Совета Федерации Олег Морозов. Так он прокомментировал слова украинского замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, по словам которого, Россия "захлебнется собственной кровью", если вздумает пойти на Киев войной.

"Это выглядит как акт политической истерики, граничащей с паранойей. Кругом мерещатся агрессоры, и от страха хочется кричать какие-то нелепости. Совершенно понятно, что Россия не нацелена на какой-либо военный конфликт с Украиной», — сказал сенатор.

Он обратил внимание, что Россия привержена целостности Украины и выступает за интеграцию территории Донбасса в рамках Минских соглашений.

Как подчеркивает парламентарий, если Киев двинется этим путем, то в стране наступит мир, сообщает Газета.ру.

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17.08.2018 02:25 Мск | Денис Линов
04:25 Екб

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В Совфеде ответили на угрозы Украины "утопить россиян в крови"
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