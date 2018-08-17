В Якутии депутат отправится под суд за пьяное ДТП, в котором погиб пешеход

В Якутии завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Государственного собрания республики.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Якутии, в сентябре прошлого года пьяный обвиняемый за рулем "Nissan Patrol" превысил скорость, когда двигался в направлении села Намцы, и сбил трех мужчин. Двое из пешеходов получили различные травмы, один из них скончался на месте ДТП.

Обвиняемый вину признал частично, указав, сообщив, что спиртные напитки не употреблял, а потерпевшие стояли посередине проезжей части. Однако следствие доказало, что депутат управлял машиной в нетрезвом виде, а потерпевшие в момент аварии находились на обочине дороги.

Тем временем, с 2012 года в отношении депутата было составлено семь протоколов об административных правонарушениях за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, за невыполнение требований о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Кроме того, обвиняемый привлекался 30 раз к административной ответственности за превышение скорости.

Уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд.