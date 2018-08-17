В России показали новый бомбардировщик Ту-22

В Казани представлена модернизированная версия бомбардировщика-ракетоносца Ту–22М3М.

Церемония его выкатки состоялась на территории Казанского авиастроительного завода. На новом Ту-22 обновили бортовое радиоэлектронное оборудование, которое получило модернизированную информационно-управляющую систему с функцией интеллектуальной поддержки действий экипажа.

Первый полет обновленного самолета состоится в сентябре текущего года, а ВКС России Ту-22М3М поступит в 2021 году. За это время планируется модернизировать 30 бомбардировщиков, сообщает Газета.ру.

Как ранее сообщало Накануне.RU, на бомбардировщике Ту-22М3М испытают гиперзвуковую ракету "Кинжал".