В Астрахани из окна детсада выпал ребенок

Ребенок выпал из окна одного из детских садов в Астрахани.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР региона, в настоящее время проводится проверка, основанием которой стало обращение местной жительницы. Как выяснилось, 1 августа 4-летний мальчик залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна первого этажа, с высоты 1,8 метра.

При этом сотрудники дошкольного учреждения скрыли данный факт, а матери сообщили, что ее ребенок получил травму бедра в результате падения с лестницы.

Следствием изъяты видеозаписи с камер наружного наблюдения, подтверждающие падение ребенка из окна.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в другом детсаду Астрахани няни одного из детсадов вязали детей пеленками, чтобы те быстрее засыпали и не ворочались. Кроме того, малыши лежали "валетом", так как места в дошкольном учреждении для дополнительных кроваток не хватало. После этого следователи немедленно начали проверку.