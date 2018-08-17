"Зенит" обыграл минское "Динамо - 8:1

Футбольный клуб "Зенит" вышел в раунд плей-офф Лиги Европы.

Это стало возможным благодаря победе над минским "Динамо". Первая игра, состоявшаяся 9 августа, завершилась со счётом 4:0 в пользу команды из Белоруссии. Ответная встреча, прошедшая 16 августа, закончилась со счетом 8:1, а общий счёт в противостоянии стал 8:5.

Соперником "Зенита" по следующему раунду Лиги Европы станет клуб "Мольде" из Норвегии. Встречи пройдут 23 и 30 августа. По их результатам станет известен участник группового раунда Лиги Европы.