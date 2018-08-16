Активистке экстремистского движения "Новое величие" Марие Дубовик изменили меру пресечения

В Москве суд удовлетворил ходатайство следствия об изменении меры пресечения для Марии Дубовик - активистки движения "Новое величие", организаторы которого якобы готовили госпереворот.

Дубовик отправится под домашний арест, сообщает РИА "Новости".

15 марта этого года десять участников группы (в том числе Дубовик - прим. ред.) были задержаны. Им было предъявлено обвинение по статье "Организация экстремистского сообщества".

У Дубовик в ходе медицинского осмотра в СИЗО была обнаружена опухоль неизвестного происхождения, требующая более тщательного обследования специалистами.