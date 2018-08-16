"Им бы романы писать". Украинские пользователи высмеяли выступление прокуроров, что Януковича "засудят Бог и люди"

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган выложила в сеть текст выступления прокуроров, обвинявших на сегодняшнем заседании суда свергнутого президента Виктора Януковича. В своей речи они не скупились на эпитеты.

Прокуроры начали с того, что Бог дал Януковичу шанс "сделать Украину сильной и процветающей, а 45 миллионов граждан – успешными". Однако он "как последний трус покинул страну на произвол судьбы, бежал в объятия агрессора, который уже сжал Крым военным кольцом". Прокуроры заявили, что "засудят Януковича и Бог, и люди".

"Горит Майдан, льется кровь невинных людей, народ требует справедливости и достоинства, на казначейском счете государства осталось всего сто тысяч гривен, а его "Камазы" вывозят ценности из президентских резиденций. Только один этот факт можно считать предательством собственного народа", - красочно описало "госизмену" Януковича обвинение, запросившее ему 15 лет тюрьмы.

Многие украинские пользователи Facebook высмеяли выступление прокуроров.

"Им бы романы писать", - написал Вадим Бобриков.

"Вместо ссылок на Бога они бы предоставили доказательства", - заметил Oleh Lychak.

"Я был уверен, что правовая система оперирует фактами, а не политическими лозунгами. Прочитал выступление и понял, что нет у нас правовой системы", - признал Nik Sherbak.

"Этот процесс уже давно не юридический, а чисто политический", - признал Viacheslav Hryhoriev.

"Хорошо, что написали эту бумажку. Туда еще фамилию Барыги вставить - и пусть сидят в одной камере", - написал Oleh Honch, имея в виду Петра Порошенко.

Как сообщало Накануне.RU, суд назначил перерыв до 13 сентября для ознакомления адвокатами с материалами дела, включающими 75 томов. Януковича судят за "госизмену", хотя получены показания бывших высокопоставленных чиновников, что он старался избежать кровопролития и не отдавал приказа стрелять по людям.