В Кургане следователи ищут очевидцев жестокой расправы над молодым мужчиной во дворе одного из домов на улице Куйбышева

В Кургане следователи ищут свидетелей жестокой расправы над мужчиной 1987 года рождения.

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Как ранее сообщало Накануне.RU, убийство произошло ночью 9 июля во дворе дома №103 по улице Куйбышева.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.

Тело мужчины лежало возле газа в глубине двора. Полицейские, находящиеся во дворе в момент ЧП, разговаривая между собой отметили, что в мужчину стреляли из пневматики, а потом несколько раз всадили в тело нож. Помимо этого, мужчине перерезали на ногах сухожилия.

"В целях объективного установления всех обстоятельств произошедшего, следственные органы обращаются к жителям Кургана и просят откликнуться очевидцев конфликта, обратившись в следственное управление по номерам телефонов: 8 (3522) 23-97-79, 55-26-50, 89125799577", - добавили в СК.

Стоит отметить, что в данном месте практически на каждом доме имеются видеокамеры. Задержан ли подозреваемый в убийстве - об этом региональный СК не сообщает в интересах следствия.