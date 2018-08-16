В Магнитогорске экс-директор дорожного муниципального учреждения получил 6,5 лет тюрьмы

В Магнитогорске осудили бывшего директора городского ДРСУ Максима Безгодова за взятки и мошенничество.

Ему дали 6,5 лет в колонии строгого режима с конфискацией автомобиля, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

По версии следствия, в июне 2016 года Безгодов получил взятку в особо крупном размере за способствование совершению действий в пользу ООО "БашСпецСтройматериалы" при поставке асфальтобетонной смеси в рамках заключенных муниципальных контрактов. В мае 2015 года он получил деньги в значительном размере за способствование совершению действий в пользу ООО "Фирма Экстремал" за оказание услуг по обследованию и очистке дна акватории пляжей.

Кроме того, в 2015 году, как считает следствие, обвиняемый совершил хищение денежных средств, причинив бюджету города Магнитогорска материальный ущерб в размере 72 тыс. руб.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которыми осуществлялось оперативное сопровождение по уголовному делу.