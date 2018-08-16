Глава Оренбурга, обвиняемый в получении крупной взятки, арестован

Глава Оренбурга Евгений Арапов, обвиняемый в получении взятки в крупном размере, арестован. Таким образом Ленинский районный суд Оренбурга удовлетворил ходатайство следствия, сообщили в управлении СКР по региону.

Напомним, в настоящее время Арапову предъявлено обвинение, вину в инкриминируемом деянии он не признает, от дачи показаний чиновник отказался.

Как сообщало Накануне.RU, глава Оренбурга был задержан по подозрению в получении взятки после обнаружения в его служебном кабинете 4,2 млн руб. Помимо Арапова, был задержан и замглавы города Геннадий Борисов, вместе с которым, по версии следователей, градоначальник получил от гендиректора компании 600 тыс. руб. в обмен на помощь в строительстве и продаже недвижимости в Оренбурге.

Обязанности мэра города после задержания мэра Арапова будет исполнять его заместитель Сергей Николаев.