В Тюменской области разыскивают мужчину, пропавшего 12 июля

В Тюменской области ведется розыск мужчины 1987 года рождения, уголовное дело по факту его безвестного исчезновения находится в производстве Ишимского межрайонного следственного отдела, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Тюменской области.

По данным следствия, мужчина пропал 12 июля 2018 года. "Он выехал из дома по улице Красноярская в Ишиме на личном автомобиле ВАЗ-2111 в кузове темно-зеленого цвета государственный регистрационный номер В 710 ОО 72, после чего на связь с родными не выходил, в настоящий момент его местонахождение не установлено", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают местонахождение мужчины. Также ведомство опубликовало приметы пропавшего: на вид ему 30 лет, рост 165-175 см., худощавого телосложения, лицо смуглое, глаза темные, волосы темные, коротко стрижен, на лице щетина. В день исчезновения был одет в джинсы синего цвета, туфли черного цвета, футболка светлого цвета.