В Кабардино-Балкарии со скалы сорвался альпинист-одиночка из Украины

В Кабардино-Балкарии погиб альпинист-одиночка из Украины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Республике.

Информация о происшествии поступила в 15.40 16 августа.

Инцидент произошел в Черекском районе на горе Малый-Укью высотой 3 тыс. 800 метров. "При прохождении туристического маршрута сорвался со скалы зарегистрированный альпинист одиночка из Украины 1984 года рождения. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

На месте ЧП работают спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда в составе трех человек.