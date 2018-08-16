Министерство Кобылкина разработало проект для ТРИЗов Югры

Министерство природы РФ разработало поправки в федеральный закон "О недрах". Они касаются режимов работы научно-технологических полигонов разработки технологий добычи, изучения и разведки трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ): баженовских, абалакских, хадумских или доманиковых продуктивных отложений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минприроды.

Создание научно-технических полигонов в проекте поправок закреплен, как отдельный вид деятельности. Для создания полигонов есть два режима: в первом компании получают участки из нераспределенного фонда, во втором - компании получают право пользования на участках распределенного фонда, то есть недропользователь сможет выделить из участка лицензию для целей создания полигона.

Документ должен стать новым этапом в в освоении Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, заявил глава ведомства Дмитрий Кобылкин. Только вовлечение в добычу отложений Бажена даст дополнительно 1 млрд извлекаемых запасов.

Стоит отметить, что налогообложение полигонов будет производиться по налоговой ставке 0%, без уплаты разовых и регулярных платежей за пользование недрами в период проведения работ.

Лицензии на создание полигонов могут быть выделены на 15 лет с возможностью продления (для нераспределенного фонда) или 7 лет (для распределенного).

Как сообщало Накануне.RU, технологии добычи трудноизвлекаемых запасов отрабатываются на полигоне "Бажен" "Газпром нефти" в ХМАО. Губернатор Югры Наталья Комарова ранее говорила о необходимости государственнойпрограммы сопровождения подобных полигонов.