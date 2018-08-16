Порошенко готов помиловать 11 осужденных на Украине россиян

Украинский президент Петр Порошенко готов помиловать 11 осужденных россиян, чтобы освободить осужденных в России граждан Украины. Об этом написала в Facebook первый вице-спикер Верховной рады и представитель Порошенко в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко.

По ее словам, уже 11 граждан России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой обменять их на украинцев, и Украина предоставит список желающих.

При этом она отметила, что это произойдет на очередной встрече в Минске по урегулированию конфликта в Донбассе, и посетовала, что на предыдущее предложение обменять 36 россиян Россия не отреагировала.

Российская сторона на заседаниях Трехсторонней контактной группы отказывается обсуждать этот вопрос, так как встречи в Минске посвящены разрешению конфликта в Донбассе. Украина же делает вид, что в Донбассе она воюет с Россией, поэтому специально выносит этот вопрос на минскую площадку.

Как сообщало Накануне.RU, в апреле Украина заявила о готовности обменять 20 граждан России. Во время ЧМ-2018 их число увеличилось до 23. Сейчас оно составляет 36 человек.