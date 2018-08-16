В Челябинске семья, у которой забирали квартиру из-за долга по ипотеке умершей матери, договорилась с банком

В Челябинске Сбербанк и семья Березиных, которая могла оказаться на улице из-за долга по ипотеке умершей матери, договорились об урегулировании задолженности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе омбудсмена.

"Руководство Сбербанка с пониманием отнеслось к сложившейся ситуации в семье Березиных. Удалось достичь договоренности, при которой несовершеннолетние дети не останутся на улице и сохранят за собой жилье. Все формальности будут урегулированы в рамках закона", - рассказала уполномоченный по правам человека Маргарита Павлова.

Юрист Вячеслав Курилин добавил, что условия соглашения устроили все стороны.

Напомним, женщина умерла в 2015 году, оставив троих детей и ипотеку на квартиру. С мужем, отцом детей, они находились в разводе. По решению суда взыскана задолженность по ипотечному договору и обращено взыскание на квартиру. Сумма долга несовершеннолетних детей с процентами и неустойкой составляет 947 тыс. рублей. Отец троих детей 13, 6 и 5 лет обжаловал решение в областной суд и обратился к уполномоченному по правам человека.

Кроме того, накануне депутаты ЗСО приняли решение о сборе средств для погашения долга семьи Березиных по ипотеке.