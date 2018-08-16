На Ямале чиновник оштрафован за падение на школьника футбольных ворот

Суд оштрафовал заместителя главы муниципального образования Горковское за падение на местного школьница футбольных ворот, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ямальского окружного управления СКР.

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Решение мотивировано тем, что чиновник компенсировал ущерб, а преступление, которое ему вменили, - не очень серьезное и совершено впервые. В итоге суд прекратил преследование и оштрафовал ямальца на 70 тыс. руб.

Напомним, 16 августа 2017 г. 12-летний подросток в компании друзей играл на спортплощадке села Горки, когда на него упали незакрепленные ворота для мини-футбола. Ребенок с открытой черепно-мозговой травмой и другими травмами санавиацией был доставлен в окружную больницу Салехарда. Там его прооперировали. После этого он долго лечился на дому. Следователи выяснили, что замглавы Горковского, возглавляя комиссию по обследованию детских игровых и спортивных площадок, не проверил их прочность и устойчивость, что и стало причиной тяжелых травм ребенка. Администрация должна будет заплатить пострадавшему 160 тыс руб. компенсации морального вреда.