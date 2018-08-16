В Забайкалье "Партия дела" конфликтует с избирательной комиссией

Скандальная ситуация складывается с выборами депутатов краевого парламента Забайкалья: избирательная комиссия региона отказала "Партии дела" ("ПД") в заверении партийного списка кандидатов.

А на днях секретарь федерального совета "ПД" Алексей Лапушкин обратился с открытым письмом к главному редактору ТАСС с требованием опровержения на публикацию "Избирком Забайкалья заявил о нарушениях ПАРТИИ ДЕЛА перед выборами в краевое Заксобрание". И сегодня ТАСС опубликовал опровержение, в котом дано уточнение, что "проводится проверка о подделке подписей в заявлениях кандидатов, выдвинутых от ПАРТИИ ДЕЛА".

"Сожалеем, что изначально реакция информационного агентства не была столь оперативна: подделка подписей – серьёзное преступление, наносящее неисправимый урон деловой и политической репутации партии, и мы не могли оставить обвинения в нём без ответа, особенно когда они беспочвенны и легко опровержимы", - отреагировал секретарь федерального совета "ПД" на странице партии в соцсети.

Как пояснил Лапушкин Накануне.RU, партия активно работает в Забайкалье более двух лет, провела своих депутатов местного уровня, а также глав сельских поселений. А после выдвижения партийного списка в региональный парламент, "праводелы", по словам Лапушкина, столкнулись с "жесточайшим противодействием Избирательной комиссии Забайкальского края".

"Нам отказали даже не в регистрации, а в заверении документов, на стадии приема, - подчеркнул партиец. – Причем, это происходило с дичайшими нарушениями всех возможных норм - как закона, так и рекомендаций Центральной избирательной комиссии".

Как сказал Лапушкин, победа списка "Партии дела" на региональных выборах дает ей право выдвигать своих кандидатов на выборах в Государственную думу без сбора подписей, отсюда и такое мощное противодействие.

"Плюс попытка давления на нас через правоохранительные органы, запросы о якобы поддельности подписей кандидатов, проживающих в Приморском крае", - заявил секретарь федерального совета "ПД", отметив, что намерен добиваться справедливости "вплоть до похода в Конституционный суд".

"Понятно, что [избирательная] комиссия выполняет политический заказ, - констатировал Лапушкин. – Это игра в пользу "Единой России", которая сейчас находится не в лучшем состоянии в связи с инициативой пенсионной "реформы", о чем говорят все социологические опросы. Идет просто зачистка конкурентов".