Владимира Путина на свадьбе Карин Кнайсль будет охранять элитное австрийское подразделение

Посещение свадьбы главы МИД Австрии Карин Кнайсль и предпринимателя Вольфганга Майлингера президентом России Владимиром Путиным в субботу 18 августа будет частным мероприятием. В этой связи оно пройдёт без протокола, и в Австрию не поедут журналисты из кремлёвского пула.

Как передаёт Infox, кроме российского лидера свадьбу посетят также австрийские канцлер Себастьян Курц и вице-канцлер Хайнца-Кристиана Стрече.

К приезду Путина готовится элитное подразделение австрийских правоохранительных органов "Кобра", которое будет отвечать за безопасность пребывания Владимира Путина начиная с момента его приземления в аэропорту Грац-Талерхоф.

В тот же день Владимир Путин отбудет в Берлин, где проведёт встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.