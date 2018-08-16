Все в сборе. В Тюмень летит Дмитрий Кобылкин

Завтра, 17 августа, в Тюмени выездное совещание с губернаторами областей проведет министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Разговор пойдет о подготовке к переходу с 2019 г. на новую систему управления отходами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минприроды.

Помимо совещания с главами субъектов УрФО в программе Дмитрия Кобылкина участие в торжественном запуске мусоросортировочного производства на 9-м км. Велижанского тракта Тюмени. Площадь завода - порядка 4 га, на заводе ТКО сортируют, после чего вторсырье можно использовать в других технологических процессах. Завод позволит отсортировать более 41% общего объёма твердых коммунальных отходов, образующихся в Тюменской области.

Как сообщало Накануне.RU, завтра в Тюмени совещание проведет другой бывший губернатор из "матрешки" Владимир Якушев. С губернаторами он обсудит новые механизмы долевого строительства.

Добавим, что завтра в ДК "Нефтяник" пройдет торжественное празднование дня образования Тюменской области, участие в котором примут оба министра.