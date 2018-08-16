Украинское командование заявило о захвате в Донбассе 15 кв. км территории

С начала проведения Украиной "операции объединенных сил" в Донбассе захвачено 15 квадратных километров территории. Об этом заявил командующий объединенных сил Сергей Наев в Северодонецке.

По его словам, это произошло за счет "оборудования полос обеспечения на Волновахском, Горловском, Северодонецком и Светлодарском направлениях".

В оперативном командовании ДНР назвали эти заявления пропагандистскими и рассчитанными на поднятие духа своих солдат.

Отметим, что украинские войска время от времени захватывают населенные пункты в "серой зоне". ОБСЕ осуждает эти действия.

Напомним, "операция объединенных сил" началась 30 апреля.