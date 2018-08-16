Футболисты "Урала" к матчу с "Зенитом" проводят тренировки в валенках

Футболисты екатеринбургского "Урала" продолжают подготовку к матчу чемпионата России с питерским "Зенитом".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской команды, после двух дней интенсивных занятий на сегодня тренерский штаб запланировал восстановительное, в конце которого состоялся турнир по теннисболу. Все игроки были поделены на восемь команд, которые провели между собой по несколько матчей.

В итоге первое место заняли полузащитники Юрий Бавин, Николай Димитров и защитник Сергей Брызгалов - они получили торты. А коллектив, который занял последнее место в турнире, стал обладателем... нескольких пар валенок.

Напомним, матч "Зенит" - "Урал" пройдет в Петербурге в воскресенье, 19 августа. На этой неделе были назначены арбитры и инспектор на данную игру.