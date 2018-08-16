Прокуратура потребовала наказать сотрудников банка "Открытие"

Окончена прокурорская проверка обстоятельств посещения тюменским инвалидом банка "Открытие". Пенсионеру, напомним, пришлось вползать в офис финансового учреждения.

В адрес управляющего региональным операционным офисом "Тюменский" внесено представление, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного надзорного ведомства. В нем прокуратура требует наказать виновных в случившемся и не допустить таких ситуаций впредь.

Напомним, 14 августа в сети появился ролик, на котором тюменский инвалид второй группы вползает по лестнице в офис банка "Открытие", чтобы получить услугу. Иного способа попасть внутрь у него нет: пандус отсутствует, а кнопка вызова сотрудника, который мог бы ему помочь, не работает. В банке Накануне.RU рассказали, что кнопка функционировала, однако работники просто не стали реагировать на ее сигнал. Виновных пообещали наказать.