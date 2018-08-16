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Свердловские коммунисты пожаловалась в избирком на газету "Единой России"
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Единая Россия (2018) | Фото: facebook.com/Александр Ивачев

Свердловское отделение партии КПРФ обратилось в избирательную комиссию Екатеринбурга с жалобой на второй номер газеты "Единой России" из-за агитационных материалов с кандидатами в гордуму уральской столицы. Как сообщил на своей странице в Facebook депутат-коммунист Александр Ивачев, печатные материалы выпущены с нарушением избирательного законодательства.
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Ранее на первый выпуск этой же газеты жаловалась партия ЛДПР, однако горизбирком не усмотрел там нарушений, а сейчас коммунисты обратились с аналогичной жалобой.

"Почувствовав свою безнаказанность, ребята из "Единой России", по всей видимости, заказали еще один выпуск агитки, содержащий все те же нарушения: отсутствие оплаты с избирательного счета, вставка изображений физических лиц, использование которых по закону запрещено, и т.д.", - говорит депутат.

(2018)|Фото: facebook.com/Александр Ивачев

По его мнению, у коммунистов больше шансов прекратить распространение газеты "ЕР", так как по закону такие материалы, даже если они открыто не призывают голосовать за определенного кандидата, являются агитацией в случае их неоднократного выпуска.

"Неоднократность совершения указанных действий, собственно, и возникла с изданием второго выпуска обжалуемого печатного материала. Таким образом, мы имеем печатные агитационные материалы, выпущенные с нарушением избирательного законодательства (ст. 5.12 КоАП), в связи с чем, распространение нарушающих избирательные права материалов должно быть прекращено, а допустившие данные нарушения лица должны понести ответственность!" - заявил Александр Ивачев.

Напомним, что выборы в гордуму Екатеринбурга состоятся 9 сентября.

Единая Россия(2018)|Фото: facebook.com/Александр Ивачев

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16.08.2018 15:40 Мск | Екатеринбург | Александра Рогалина
17:40 Екб

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Свердловские коммунисты пожаловалась в избирком на газету "Единой России"
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