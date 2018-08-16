Минприроды планирует удвоить собираемость экосбора в 2019 году

Минприроды РФ планирует удвоить собираемость экологического сбора в 2019 г., сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Как отмечается, в 2017 г. Росприроднадзор обеспечил администрирование средств экологического сбора на сумму свыше 1 млрд руб.

Так, 1 млрд руб. средств экологического сбора был направлен в субъекты РФ на создание объектов по переработке и сортировке отходов. "Эти средства собраны с производителей и импортеров упаковки и перераспределены на создание 22 объектов в 15 регионах России. В 2019 г. на средства экологического сбора планируется создать 39 объектов в 22 субъектах РФ. В настоящее время Минприроды России планирует удвоить собираемость экосбора в 2019 г.", - говорится в сообщении.

В целом ведомство ожидает, что с 2017 по 2024 гг. будет собрано 15 млрд руб. для создания 200 современных объектов по сортировке, обработке и утилизации отходов.

Отметим, 14 и 15 августа в Минприроды были рассмотрены предложения бизнес-сообщества по установлению размеров ставок экосбора по ряду групп товаров и упаковки. Участники в частности обменялись мнениями по вопросу изменения размеров ставок экологического сбора на ближайшую перспективу по изделиям из бумаги и картона, пластика, стекла, а также батареек, аккумуляторов, фильтров для двигателей внутреннего сгорания.

"В майском указе глава государства поставил чёткие цели, достижение которых предусмотрено национальным проектом "Экология". Отрасль обращения с отходами значится в нём приоритетом по объективным причинам. Для решения сложных задач в управлении отходами необходимо создать современную инфраструктуру сбора, сортировки и переработки отходов. На эти цели направляются средства экологического сбора", - прокомментировал ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Напомним, сбор уплачивают производители по 36 группам. По данным министерства, в настоящее время подготовлены предложения по ставкам для новых групп товаров и упаковки. Соответствующий проект постановления планируется внести в правительство РФ до 1 сентября текущего года.