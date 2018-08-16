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"Российскому правительству есть чему поучиться у Лукашенко" Лукашенко обвинил Правительство в "пофигизме" и начал разгонять министров. Но почему в маленькой Белоруссии, не выполнив указы президента, можно "загреметь", а в России в такой же ситуации все остаются на местах, президент доволен кабмином и даже вручил ему мандат на новый срок. К тому же еще недавно средняя зарплата в Белоруссии стала выше российской. Как так? Может властям России есть чему поучиться у соседей?
16.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Максим Шевченко: Арест Удальцова = Собянин боится? Мещанский суд Москвы арестовал на 30 суток оппозиционера Сергея Удальцова за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий. Речь идет о согласованном митинге против повышения пенсионного возраста, который прошел в столице 28 июля. Согласно позиции суда, митинг был запланирован в одном месте, Удальцов же якобы начал акцию, не дойдя до места проведения мероприятия. Член "Левого фронта" и член штаба кандидата в мэры Москвы от КПРФ Максим Шевченко уверен, что арест Удальцова прямо связан с выборами столичного градоначальника.
15.08.2018
экспертное мнение ;
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Минприроды планирует удвоить собираемость экосбора в 2019 году
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батарейки, батарейка (2013) | Фото: правительство московской области

Минприроды РФ планирует удвоить собираемость экологического сбора в 2019 г., сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Как отмечается, в 2017 г. Росприроднадзор обеспечил администрирование средств экологического сбора на сумму свыше 1 млрд руб.

Так, 1 млрд руб. средств экологического сбора был направлен в субъекты РФ на создание объектов по переработке и сортировке отходов. "Эти средства собраны с производителей и импортеров упаковки и перераспределены на создание 22 объектов в 15 регионах России. В 2019 г. на средства экологического сбора планируется создать 39 объектов в 22 субъектах РФ. В настоящее время Минприроды России планирует удвоить собираемость экосбора в 2019 г.", - говорится в сообщении.

В целом ведомство ожидает, что с 2017 по 2024 гг. будет собрано 15 млрд руб. для создания 200 современных объектов по сортировке, обработке и утилизации отходов.

Отметим, 14 и 15 августа в Минприроды были рассмотрены предложения бизнес-сообщества по установлению размеров ставок экосбора по ряду групп товаров и упаковки. Участники в частности обменялись мнениями по вопросу изменения размеров ставок экологического сбора на ближайшую перспективу по изделиям из бумаги и картона, пластика, стекла, а также батареек, аккумуляторов, фильтров для двигателей внутреннего сгорания.

"В майском указе глава государства поставил чёткие цели, достижение которых предусмотрено национальным проектом "Экология". Отрасль обращения с отходами значится в нём приоритетом по объективным причинам. Для решения сложных задач в управлении отходами необходимо создать современную инфраструктуру сбора, сортировки и переработки отходов. На эти цели направляются средства экологического сбора", - прокомментировал ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Напомним, сбор уплачивают производители по 36 группам. По данным министерства, в настоящее время подготовлены предложения по ставкам для новых групп товаров и упаковки. Соответствующий проект постановления планируется внести в правительство РФ до 1 сентября текущего года.

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16.08.2018 15:34 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
17:34 Екб

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Минприроды планирует удвоить собираемость экосбора в 2019 году
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