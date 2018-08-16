Чартер с туристами из России экстренно сел в Анталье из-за проблем с двигателем

Летевший из Туниса в Ростов-на-Дону российский чартер сел на запасном аэродроме в турецкой Анталье.

Как сообщает РИА Новости, на борту 180 пассажиров. Рейс выполняет компания "Северный ветер".

"Боинг-737" во время полета столкнулся с проблемами в одном из двигателей, передает "Интерфакс". По словам источника, перевозчик предоставит резервный борт.

В начале июля в московском аэропорту "Внуково" экстренно приземлился чартерный рейс из Турции с российскими туристами.

Самолет летел из турецкого Мармариса (аэропорт Даламан). На борту было свыше 300 пассажиров. У самолета перед посадкой обнаружились проблемы со стойкой шасси.