С "Рефтинской" птицефабрики могут взыскать около 300 миллионов

С птицефабрики "Рефтинская" могут взыскать 288 млн руб. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит иск от департамента федеральной службы по надзору в сфере природопользования по УрФО, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Поступил иск о взыскании ущерба причиненного почвам в результате загрязнения, захламления и самовольного незаконного перекрытия в результате несанкционированного размещения отходов на земельных участках", - сообщили в суде.

Но позже поступил отзыв, где птицефабрика не согласилась с этим заявлением и просила в удовлетворении исковых требований отказать.

Заседание назначено на 21 сентября.