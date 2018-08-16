Обвинение требует для Януковича 15 лет тюрьмы. Суд взял перерыв до 13 сентября

Сторона обвинения просит назначить свергнутому президенту Украины Виктору Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы. Об этом заявили прокуроры на сегодняшнем заседании суда.

Председательствующий по делу судья Владислав Девятко объявил перерыв до 13 сентября, дав месяц госадвокату и адвокату по договору на ознакомление с материалами дела, включающими 75 томов, сообщают украинские СМИ. Адвокаты по договору призвали госадвоката Юрия Рябовола взять самоотвод, поскольку Янукович отказался от его услуг.

Выступления адвокатов в судебных прениях запланированы на 13-14 сентября, резервные даты - 17-18 сентября, если за два дня прения не завершатся.

Напомним, на Украине Януковича судят за "госизмену", хотя получены показания бывших высокопоставленных чиновников, что он старался избежать кровопролития и не отдавал приказа стрелять по людям.