Борис Дубровский напомнил главам о личной ответственности за подготовку к отопительному сезону

Губернатор Борис Дубровский возложил персональную ответственность на глав муниципалитетов за подготовку к отопительному сезону. Средний уровень готовности муниципальных образований региона к отопительному сезону на сегодняшний день составляет около 80%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Все сети и объекты теплоснабжения должны быть готовы к отопительному сезону в установленный срок. Обращаю внимание глав территорий, что каждый из них знает слабые места, у нас были негативные примеры в прошлые годы, поэтому вы должны исключить возможность их повторения в будущем осенне-зимнем периоде. Подготовка к отопительному сезону и его прохождение – это личная ответственность каждого руководителя территории. Южноуральцы должны получить тепло в дома своевременно", - подчеркнул губернатор.

В Челябинской области по решению Бориса Дубровского на подготовку к зиме выделено 350 млн рублей из регионального бюджета, еще 867,8 млн рублей – средства местных бюджетов и предприятий ЖКХ.

Ремонтные работы на сетях и объектах теплоснабжения будут завершены до 1 сентября, а до 15 сентября муниципальные комиссии проведут проверки теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей и, в случае успеха, выдадут им паспорта готовности.