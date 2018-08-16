Мужчина, устроивший резню в магазине Каменска-Уральского, пройдет психиатрическую экспертизу

Жителю Каменска-Уральского предъявлено обвинение в двойном убийстве. Он взят под стражу и пройдет психиатрическую экспертизу.

Напомним, все произошло вечером 12 августа: неизвестный устроил поножовщину в одном из магазинов и убил двух человек. Вскоре злоумышленник был задержан. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, задержанному предъявлено обвинение по статье УК РФ "убийство двух лиц". За совершение особо тяжкого преступления ему грозит пожизненное лишение свободы.

Как уточнили в следствии, изначально мужчина отрицал свою причастность, но впоследствии, под бременем неопровержимых доказательств, сознался в содеянном и дал показания.

По решению суда злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас устанавливается точный мотив убийства. С учетом характера преступления и данных о личности задержанного ему планируется провести судебную психиатрическую экспертизу. Расследование продолжается.