Якушев в Тюмени обсудит с губернаторами Урала долевое строительство

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев приедет в Тюмень, чтобы провести совещание, посвященное долевому строительству, передает корреспондент Накануне.RU.

Встреча состоится 17 августа. Информацию о проведении совещания Накануне.RU подтвердили в пресс-службе министерства. Там добавили, что план и состав участников уточняется.

По некоторым данным, для разговора с министром в Тюмень приедут губернаторы регионов Уральского федерального округа.

Напомним, Владимир Якушев назначен министром в мае 2018 г. Одна из первых "реформ" в подведомственной ему отрасли коснулась долевого строительства: уже с 2019 г. планируется отказаться от привлечения средств граждан для возведения многоквартирных домов. Вместо этого застройщики будут привлекать проектное (банковское) финансирование, в тестовом режиме механизм работает с июля.