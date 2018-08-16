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"Российскому правительству есть чему поучиться у Лукашенко" Лукашенко обвинил Правительство в "пофигизме" и начал разгонять министров. Но почему в маленькой Белоруссии, не выполнив указы президента, можно "загреметь", а в России в такой же ситуации все остаются на местах, президент доволен кабмином и даже вручил ему мандат на новый срок. К тому же еще недавно средняя зарплата в Белоруссии стала выше российской. Как так? Может властям России есть чему поучиться у соседей?
16.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Максим Шевченко: Арест Удальцова = Собянин боится? Мещанский суд Москвы арестовал на 30 суток оппозиционера Сергея Удальцова за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий. Речь идет о согласованном митинге против повышения пенсионного возраста, который прошел в столице 28 июля. Согласно позиции суда, митинг был запланирован в одном месте, Удальцов же якобы начал акцию, не дойдя до места проведения мероприятия. Член "Левого фронта" и член штаба кандидата в мэры Москвы от КПРФ Максим Шевченко уверен, что арест Удальцова прямо связан с выборами столичного градоначальника.
15.08.2018
экспертное мнение ;
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Якушев в Тюмени обсудит с губернаторами Урала долевое строительство
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Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев (2018) | Фото: Пресс-служба Государственной думы РФ

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев приедет в Тюмень, чтобы провести совещание, посвященное долевому строительству, передает корреспондент Накануне.RU.
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Встреча состоится 17 августа. Информацию о проведении совещания Накануне.RU подтвердили в пресс-службе министерства. Там добавили, что план и состав участников уточняется.

По некоторым данным, для разговора с министром в Тюмень приедут губернаторы регионов Уральского федерального округа.

Напомним, Владимир Якушев назначен министром в мае 2018 г. Одна из первых "реформ" в подведомственной ему отрасли коснулась долевого строительства: уже с 2019 г. планируется отказаться от привлечения средств граждан для возведения многоквартирных домов. Вместо этого застройщики будут привлекать проектное (банковское) финансирование, в тестовом режиме механизм работает с июля.

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16.08.2018 14:59 Мск | Тюмень | Михаил Лукашкин
16:59 Екб

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Якушев в Тюмени обсудит с губернаторами Урала долевое строительство
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