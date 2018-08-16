Украинский министр подписал "исторический документ" об ограничении сообщения с Россией

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил в Facebook, что подписал "исторический документ". Его содержание он не сообщил, но из его слов ясно, что оно касается ограничений транспортного сообщения с Россией.

По его словам, "в Москву будут только медведи ходить".

Как сообщало Накануне.RU, 6 августа Омелян заявил, что Украина рассматривает вопрос прекращения железнодорожного сообщения с Россией. Решение должны утвердить Совет нацбезопасности и обороны и правительство, отметил он.

На Украине раскритиковали эту идею, а глава Минтранса РФ Евгений Дитрих заявил, что разрабатываются меры на случай такого решения, но обсуждать их пока преждевременно.

Напомним, Омелян известен тем, что год назад заявил, что гражданам Украины "нечего ездить в Россию". При этом самыми прибыльными на Украине являются поезда в Москву.