Суд оставил Серебренникова под домашним арестом

Мосгорсуд до 19 сентября продлил срок домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в хищении бюджетных средств. Об этом сообщает "Интерфакс".

Следствие считает, что, находясь на свободе, Серебренников может предпринять попытку скрыться либо оказать давление на свидетелей.

Худрук "Гоголь-центра" почти год находится под домашним арестом.

Напомним, утром 23 мая 2017 года у режиссера были проведены обыски. В августе сотрудники правоохранительных органов задержали Серебренникова в Петербурге во время съемочного процесса "Лета" и доставили в Москву.

В мае 2018 года Следственный комитет РФ завершил расследование хищений денег, выделенных "Седьмой студии" в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Дело, с которым сейчас знакомятся обвиняемые, насчитывает почти 250 томов.