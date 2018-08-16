Суд оставил Серебренникова под домашним арестом

в этот день
16.08.18
16:01
В Екб.18:01
Объем "свободных денег" россиян снизился после роста в июне
"Лира переживает рекордное падение". Путевки в Турцию дешевеют при растущих долларе и евро
Тюменскому инвалиду пришлось ползти по лестнице в офис банка "Открытие"
Главное
Кризис? Не слышали! Россия позолотит купол Капитолия в Гаване за 642 миллиона рублей

Тема дня
"Российскому правительству есть чему поучиться у Лукашенко" Лукашенко обвинил Правительство в "пофигизме" и начал разгонять министров. Но почему в маленькой Белоруссии, не выполнив указы президента, можно "загреметь", а в России в такой же ситуации все остаются на местах, президент доволен кабмином и даже вручил ему мандат на новый срок. К тому же еще недавно средняя зарплата в Белоруссии стала выше российской. Как так? Может властям России есть чему поучиться у соседей?
16.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Максим Шевченко: Арест Удальцова = Собянин боится? Мещанский суд Москвы арестовал на 30 суток оппозиционера Сергея Удальцова за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий. Речь идет о согласованном митинге против повышения пенсионного возраста, который прошел в столице 28 июля. Согласно позиции суда, митинг был запланирован в одном месте, Удальцов же якобы начал акцию, не дойдя до места проведения мероприятия. Член "Левого фронта" и член штаба кандидата в мэры Москвы от КПРФ Максим Шевченко уверен, что арест Удальцова прямо связан с выборами столичного градоначальника.
15.08.2018
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Кургане на трассе "Ауди" врезалась в фуру: четверо погибших, среди которых дети
Председатель Госдумы РФ заявил, что государственные пенсии в стране могут отменить
"Ему чужды интересы народа": социологи фиксируют снижение поддержки Путина
"Чудовище, ещё на выборы идёт!" - активисты в Подмосковье вновь набросились на "мусорного" губернатора
Украина захватила российское судно "Механик Погодин"
Стали известны детали повышения тарифов ЖКХ
Поклонская вышла замуж в Крыму
В 63 года скончался депутат Госдумы Александр Коровников
Голосование
Надо ли провести референдум о повышении пенсионного возраста?

Да, власти придется это сделать под давлением общества

Нет, референдум - это просто увод в сторону от уличного протеста

Нет, референдум бесполезен, потому что его сценарий в руках властей

Да, надо. Но власти все равно сумеют использовать его в своих целях


Результаты 617

Суд оставил Серебренникова под домашним арестом
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Кирилл Серебренников, у выхода из здания СК (2017) | Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Мосгорсуд до 19 сентября продлил срок домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в хищении бюджетных средств. Об этом сообщает "Интерфакс".
Читайте также:

Следствие считает, что, находясь на свободе, Серебренников может предпринять попытку скрыться либо оказать давление на свидетелей.

Худрук "Гоголь-центра" почти год находится под домашним арестом.

Напомним, утром 23 мая 2017 года у режиссера были проведены обыски. В августе сотрудники правоохранительных органов задержали Серебренникова в Петербурге во время съемочного процесса "Лета" и доставили в Москву.

В мае 2018 года Следственный комитет РФ завершил расследование хищений денег, выделенных "Седьмой студии" в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Дело, с которым сейчас знакомятся обвиняемые, насчитывает почти 250 томов.

Другие новости по темам: кирилл серебренников, домашний арест
16.08.2018 14:53 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
16:53 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 14.08.2018 13:00 Мск
Фигурант дела "Седьмой студии" пожаловался в ФСБ на подмену протокола

Ранее 18.07.2018 07:42 Мск
Суд повторно ограничил Серебренникова в сроках ознакомления с делом

Ранее 13.07.2018 11:23 Мск
В суд Москвы поступило ходатайство о продлении ареста Сереберенникову до 22 августа

Ранее 09.07.2018 10:52 Мск
Ограничение Серебренникова в сроках ознакомления с делом отменено

Ранее 29.05.2018 08:11 Мск
СК просит ограничить Серебренникова в сроках ознакомления с делом

Ранее 21.05.2018 15:46 Мск
Суд не разрешил Серебренникову ходить на работу

Ранее 16.05.2018 14:07 Мск
СКР собрал доказательства в отношении всех фигурантов дела "Седьмой студии"

Ранее 14.05.2018 18:46 Мск
СКР отпустил Малобродского под подписку о невыезде

Ранее 10.05.2018 17:49 Мск
У экс-гендиректора "Гоголь-центра" Малобродского, находящегося в СИЗО, диагностировали инфаркт миокарда

Ранее 10.05.2018 14:32 Мск
На Каннском фестивале сообщили об ответе Путина на письмо о Серебренникове

Ранее 07.05.2018 14:22 Мск
Следствие повторно обратилось в суд с просьбой перевести Малобродского под домашний арест

Ранее 27.04.2018 18:50 Мск
Суд в Москве оставил в силе арест экс-директора "Гоголь-центра" Малобродского

Ранее 25.04.2018 09:54 Мск
Дело "Седьмой студии": СК просит перевести Малобродского под домашний арест

Ранее 21.02.2018 14:01 Мск
Серебренников сообщил, что был на кремации матери

Ранее 22.01.2018 17:56 Мск
Адвокаты Серебренникова обжаловали продление ему домашнего ареста

Ранее 16.01.2018 20:23 Мск
Решением суда домашний арест Кириллу Серебренникову продлен до 19 апреля








Добавить комментарий:

Суд оставил Серебренникова под домашним арестом
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+