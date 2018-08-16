К 300-летию Нижний Тагил получит "подарки"

В августе 2022 года Нижний Тагил отметит 300 лет со дня основания города, к этому времени городские власти намерены реализовать, как минимум, пять проектов, включенных в "юбилейный" перечень.

Коротко о планах на ближайшие годы сегодня рассказал журналистам исполняющий обязанности главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

По его словам, предстоит реализовать все проекты, связанные с дорожным строительством, в том числе реконструировать улицы и переходы. Вторая часть "предпраздничной" подготовки – строительство шести детских садов с ясельными группами. Также планируется совместно с Уральским оптико-механическим заводом и дальше выполнять проект под названием "Светлый город" по модернизации системы наружного освещения муниципалитета. И продолжать внедрять систему "Безопасный город", созданную на базе программно-аппаратного комплекса "Единый центр оперативного реагирования города Нижний Тагил".

Если о вышеназванных проектах Пинаев рассказал, что называется, одним абзацем, то тему развития туризма в Нижнем Тагиле раскрыл шире.

"Что видят люди, приезжая в наш город – башню на Лисьей горе? Да это великолепно, там прошла реставрация, - сказал руководитель муниципалитета. – Но надо показывать вещи, которые действительно будут являться достопримечательностью города".

Как заявил Пинаев, губернатор региона поддержал его идею, озвученную на заседании правительства области, о реконструкции здания заводоуправления Демидовых.

"Это уникальный музейный комплекс, наследие Демидовых, индустриальное наследие, - описал он туристическое будущее города. – Это уникальные постройки того времени, которых в России сохранились единицы".

В настоящее время уже идет изготовление эскизов проекта будущего музейного комплекса, которые Пинаев намерен презентовать губернатору на следующем заседании организационного комитета по подготовке к 300-летию Нижнего Тагила.