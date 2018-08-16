Секретарь генсовета "Единой России" пытается навести порядок в рядах севастопольских "единороссов"

16 и 17 августа секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак работает в Крыму и Севастополе, уже состоялись его встречи с главой республики Сергеем Аксеновым и губернатором города-героя Дмитрием Овсянниковым. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе партии "Единая Россия".

Между тем, самыми интересными и поэтому закрытыми от прессы встречами Турчака в Севастополе будут консультации, которые он намерен провести с частью депутатского корпуса Севастополя. В пресс-службе объясняют, что запланированы встречи со спикером Законодательного собрания Севастополя Екатериной Алтабаевой, а также лидером фракции "ЕР" в городском парламенте Вячеславом Аксеновым. Скорее всего на этих мероприятиях будет обсуждаться как текущая политическая повестка, в том числе перманентное противостояние части депутатского корпуса, включая "единороссов", губернатору Овсянникову и его подчиненным из исполнительной власти, так и грядущие выборы в Заксобрания Севастополя, которые пройдут осенью следующего года.

Все комментарии, которые сейчас исходят от пресс-службы "ЕР" и, собственно, от самого Андрея Турчака выдержаны в очень и очень осторожном ключе. Например, утром после встречи с губернатором Турчак заметил, что с депутатами городского парламента, членами партии, намерен обсудить выдвижение от "ЕР" на предстоящих выборах кандидатов от так называемой группы парламентария Алексея Чалого, которого традиционно называют главным оппонентом действующего главы Дмитрия Овсянникова. Впрочем, ранее Чалый резко критиковал и предшественника Овсянникова на посту губернатора, экс-командующего Черноморским флотом Сергея Меняйло. Тогда федеральный центр предпочел переместить неугодного депутатскому корпусу Меняйло подальше от Севастополя, назначив его полпредом в Сибирском федеральном округе. Взамен был прислан молодой технократ Овсянников, который стал членом "Единой России" лишь в декабре 2017 года, уже после победы на выборах губернатора, однако, ситуация с противостоянием законодательной ветви власти исполнительной сегодня зеркально повторилась.

Ситуация в Севастополе все больше и больше беспокоит федеральный центр, Накануне.RU приводила слова спикера верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко, которая уподобила противостояние депутатов и губернатора "играм в песочнице".

На последнем перед уходом на каникулы заседании Законодательного собрания севастопольские депутаты демонстративно отказались голосовать за поправки в бюджет города, предложенные Овсянниковым и правительством. Прямо перед заседанием губернатор отозвал своего представителя в Заксобрании Михаила Вавилова из-за "оскорблений".