Минпросвещения выступило за ужесточение требований к приемным родителям

Министр просвещение РФ Ольга Васильева предложила ужесточить требования кандидатам на усыновление детей, в том числе сократить допустимое количество приемных детей в одной семье.

Сейчас действует норма, по которой максимальное количество приемных и родных детей в одной семье не может превышать восьми человек.

Как передает ТАСС, также Минпросвещения намерено усилить контроль над психическим состоянием людей, которые претендуют на усыновление.

Кроме того, министр заявила, что она "далека от идеи" разрешить усыновление детей ВИЧ-положительным родителям.

В прошлом году СМИ сообщали, что российским ВИЧ-инфицированным могут разрешить усыновлять детей или брать их под опеку.

Якобы это один из наиболее либеральных пунктов плана мероприятий по реализации госстратегии по борьбе с распространением вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) в РФ.