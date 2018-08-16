Прокуратура взялась за дело с массовым отравлением детей на спортивных сборах в Екатеринбурге

В отношении спортивного клуба "Катюша", где массово отравились дети, возбуждено административное дело по статье 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ведомства, в суд направлены материалы о временном запрете деятельности клуба и кафе "RedwoodCafe", где питались дети.

По данным прокуратуры, в период с 8 по 14 августа за медицинской помощью обратились 12 человек, а четверо из них в возрасте до 9 лет были госпитализированы.

Напомним, что у детей выявлена острая кишечная инфекция, а ее источником оказался сотрудник кафе "RedwoodCafe", где питались дети. Воспитанники клуба занимались спортивной гимнастикой на базе школы №181, а питание детей было организовано ООО "Созвездие Орион". Сейчас во всех этих учреждениях проводится проверка.

По результатам исследования выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Например, в воде, которая находилась в школьном зале, установлено превышение в 3 раза предельно допустимой нормы микробов. Кроме того, в образовательном учреждении отсутствуют документы о безопасности бутилированной воды. В кафе "RedwoodCafe" были нарушены условия хранения продуктов и отходов, а также на предприятии отсутствовала техническая документация на продукцию собственного изготовления.

В ходе проверки возбуждены дела об административном правонарушении, а также материалы направлены в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям должностных лиц.