Трамп отозвал доступ к секретной информации у экс-главы ЦРУ

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, что президент США Дональд Трамп старается отмстить, закрывая ему доступ к секретной информации. "Я считаю, что господин Трамп пошел на это, как он сделал и с другими, чтобы подавить любую критику в его адрес или в адрес его администрации", – цитирует Бреннана РИА "Новости". При этом экс-глава ЦРУ выразил уверенность, что президенту не удастся заставить его замолчать.