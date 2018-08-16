Россия восстановит золотое покрытие купола Капитолия в Гаване за свыше 642 млн рублей

Россия восстановит золотое покрытие купола Национального Капитолия в кубинской Гаване. На эти цели из федерального бюджета планируется выделить свыше 642 млн руб. Соответствующая закупка Управделами президента РФ размещена на официальном портале госзакупок.

Согласно документу, ведомство осуществляло закупку у единственного поставщика, он определен, однако исполнитель услуг на выполнение работ по восстановлению золотого покрытия купола не указывается.

Работы будут проводиться в два этапа - начнутся в августе этого года, а затем продолжатся в ноябре 2018 и закончатся в ноябре 2019-го.

Кроме того, Управделами президента также объявило закупку на услуги по выполнению строительного контроля за восстановлением купола Капитолия. Максимальная цена контракте здесь составляет 11 млн руб., подрядчик также не указан.