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"Российскому правительству есть чему поучиться у Лукашенко" Лукашенко обвинил Правительство в "пофигизме" и начал разгонять министров. Но почему в маленькой Белоруссии, не выполнив указы президента, можно "загреметь", а в России в такой же ситуации все остаются на местах, президент доволен кабмином и даже вручил ему мандат на новый срок. К тому же еще недавно средняя зарплата в Белоруссии стала выше российской. Как так? Может властям России есть чему поучиться у соседей?
16.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Максим Шевченко: Арест Удальцова = Собянин боится? Мещанский суд Москвы арестовал на 30 суток оппозиционера Сергея Удальцова за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий. Речь идет о согласованном митинге против повышения пенсионного возраста, который прошел в столице 28 июля. Согласно позиции суда, митинг был запланирован в одном месте, Удальцов же якобы начал акцию, не дойдя до места проведения мероприятия. Член "Левого фронта" и член штаба кандидата в мэры Москвы от КПРФ Максим Шевченко уверен, что арест Удальцова прямо связан с выборами столичного градоначальника.
15.08.2018
экспертное мнение ;
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В Нижнем Тагиле депутат Госдумы принял участие в общественной кампании "Гражданин и полиция"
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сотрудник полиции (2018) | Фото: В.Н. Горелых

В настоящее время на территории Свердловской области, равно как и по всей стране, проводится общественная кампания "Гражданин и полиция". В ее рамках правозащитники проверяют состояние дел в территориальных ОВД, подразделениях по делам миграции, регистрационно-экзаменационных отделениях ГИБДД, участковых пунктах полиции.

Накануне эта акция состоялась в Нижнем Тагиле. Началась она с рабочей встречи у главы городского МВД Ибрагима Абдулкадырова. В ней приняли участие представители Московской Хельсинской группы под руководством регионального координатора Василия Рыбакова, члены Общественного совета при управлении полиции, председатель координационного совета ветеранских организаций Нижнего Тагила Павел Федотовских, а также депутат Государственной Думы Алексей Балыбердин. Об этом Накануне.RU сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

кампания "гражданин и полиция"(2018)|Фото: В.Н. Горелых

По его данным, участники мероприятия посетили шесть отделов полиции, 10 участковыхпунктов, а также отдел по вопросам миграции и РЭО Госавтоинспекции. Активисты в ходе посещений отметили, что подвергшиеся проверкам здания ОВД оборудованы вывесками установленного образца. Санитарно-техническое состояние служебных помещений оценено как удовлетворительное, в отдельных случаях – как хорошее, дежурные части оснащены металлодетекторами, у личного состава не выявлено нарушений форменного обмундирования. На имеющихся стендах размещена необходимая для граждан информация.

кампания "гражданин и полиция"(2018)|Фото: В.Н. Горелых

Имеется и ряд проблемных моментов. Так, пункты участковых уполномоченных полиции пока условно доступны для лиц с ограниченными возможностями из-за отсутствия пандусов. Выявлено недостаточное количество оргтехники. Особо жаркая дискуссия возникла в отделе полиции №20, расположенном в микрорайоне Гальяно-Горбуновский массив. Служебные помещения ОП находятся на первом этаже жилого девятиэтажного дома по улице Дружинина, что причиняет определенные неудобства, как самим стражам порядка, так и гражданам.

Эту ситуацию взял под контроль депутат Балыбердин. Как выяснилось, уже есть выделенное для переезда помещение на улице Проселочная, куда можно перевести отдел полиции. Оно подходит по всем параметрам, но требуется финансовая поддержка для производства ремонта. По словам депутата, он обсудил эту проблему с губернатором Свердловской области. Достигнуто понимание того, что и как должно быть сделано, чтобы сдвинуть решение данного вопроса с мертвой точки.

Как отметил Василий Рыбаков, ранее уже бывавший в этом городе, выявленные проблемы здесь устраняются преимущественно оперативно. "Работа ведется, и мы видим позитивные изменения в жизни гарнизона", - отметил координатор кампании.

сотрудник полиции(2018)|Фото: В.Н. Горелых

Полковник милиции в отставке Павел Федотовских поблагодарил правозащитников за их доброжелательность и неравнодушие. Они приехали не для самопиара, а для того, чтобы реально помочь гарнизону.

"Очень рад, что представители Московской Хельсинской группы заметили позитивные изменения. Свежий взгляд – это всегда хорошо. Мы все увидели, с какой целью и настроем приехали общественники. Я благодарен им за открытость, неформальное отношение к своей работе, соответственно, приложу максимум усилий, чтобы выявленные недочеты были устранены в кратчайшие сроки", - резюмировал главный полицейский Нижнего Тагила полковник Абдулкадыров.

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16.08.2018 14:08 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
16:08 Екб

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В Нижнем Тагиле депутат Госдумы принял участие в общественной кампании "Гражданин и полиция"
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