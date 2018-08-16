В Нижнем Тагиле депутат Госдумы принял участие в общественной кампании "Гражданин и полиция"

В настоящее время на территории Свердловской области, равно как и по всей стране, проводится общественная кампания "Гражданин и полиция". В ее рамках правозащитники проверяют состояние дел в территориальных ОВД, подразделениях по делам миграции, регистрационно-экзаменационных отделениях ГИБДД, участковых пунктах полиции.

Накануне эта акция состоялась в Нижнем Тагиле. Началась она с рабочей встречи у главы городского МВД Ибрагима Абдулкадырова. В ней приняли участие представители Московской Хельсинской группы под руководством регионального координатора Василия Рыбакова, члены Общественного совета при управлении полиции, председатель координационного совета ветеранских организаций Нижнего Тагила Павел Федотовских, а также депутат Государственной Думы Алексей Балыбердин. Об этом Накануне.RU сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, участники мероприятия посетили шесть отделов полиции, 10 участковыхпунктов, а также отдел по вопросам миграции и РЭО Госавтоинспекции. Активисты в ходе посещений отметили, что подвергшиеся проверкам здания ОВД оборудованы вывесками установленного образца. Санитарно-техническое состояние служебных помещений оценено как удовлетворительное, в отдельных случаях – как хорошее, дежурные части оснащены металлодетекторами, у личного состава не выявлено нарушений форменного обмундирования. На имеющихся стендах размещена необходимая для граждан информация.

Имеется и ряд проблемных моментов. Так, пункты участковых уполномоченных полиции пока условно доступны для лиц с ограниченными возможностями из-за отсутствия пандусов. Выявлено недостаточное количество оргтехники. Особо жаркая дискуссия возникла в отделе полиции №20, расположенном в микрорайоне Гальяно-Горбуновский массив. Служебные помещения ОП находятся на первом этаже жилого девятиэтажного дома по улице Дружинина, что причиняет определенные неудобства, как самим стражам порядка, так и гражданам.

Эту ситуацию взял под контроль депутат Балыбердин. Как выяснилось, уже есть выделенное для переезда помещение на улице Проселочная, куда можно перевести отдел полиции. Оно подходит по всем параметрам, но требуется финансовая поддержка для производства ремонта. По словам депутата, он обсудил эту проблему с губернатором Свердловской области. Достигнуто понимание того, что и как должно быть сделано, чтобы сдвинуть решение данного вопроса с мертвой точки.

Как отметил Василий Рыбаков, ранее уже бывавший в этом городе, выявленные проблемы здесь устраняются преимущественно оперативно. "Работа ведется, и мы видим позитивные изменения в жизни гарнизона", - отметил координатор кампании.

Полковник милиции в отставке Павел Федотовских поблагодарил правозащитников за их доброжелательность и неравнодушие. Они приехали не для самопиара, а для того, чтобы реально помочь гарнизону.

"Очень рад, что представители Московской Хельсинской группы заметили позитивные изменения. Свежий взгляд – это всегда хорошо. Мы все увидели, с какой целью и настроем приехали общественники. Я благодарен им за открытость, неформальное отношение к своей работе, соответственно, приложу максимум усилий, чтобы выявленные недочеты были устранены в кратчайшие сроки", - резюмировал главный полицейский Нижнего Тагила полковник Абдулкадыров.