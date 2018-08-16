Южный Урал готов войти в программу санитарной авиации

Челябинская область может стать участником федерального проекта по развитию санитарной авиации. Сегодня "Русские вертолетные системы" презентовали свои возможности, вертолет санавиации оценили первый заместитель губернатора Евгений Редин и министр здравоохранения области Сергей Приколотин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Борис Дубровский поставил задачу в ближайшей перспективе обеспечить реализацию санитарной авиации в регионе.

"Планируем в ближайший год начать эксплуатировать эту программу. Мы уже определенное время занимаемся изучением этого вопроса и подготовкой к использованию винтокрылых машин. Из всех регионов Уральского федерального округа у нас самая высокая плотность населения, самое большое количество населенных пунктов и самая большая протяженность автомобильных дорог. Площадь Челябинской области велика, а распределить высокоуровневые медицинские центры по всей территории невозможно. И встает вопрос оперативной доставки пациентов туда, где сосредоточена высокотехнологичная помощь. Поэтому авиация для организации медицинской эвакуации для нас очень важна", - отметил Евгений Редин.

По словам вице-губернатора, вертолет очень комфортабелен для работы медиков. "Кроме того, он может садиться даже в неподготовленных местах. Мы будем готовы приобрести услугу по организации вылетов", - подчеркнул он.

Вертолеты санавиации оборудованы реанимационным модулем, что позволяет транспортировать и одновременно оказывать помощь больным и пострадавшим в самых тяжелых состояниях.

Сергей Приколотин считает, что региону такой вертолет действительно необходим.

"Мы рассчитываем, что в 2019 году мы сможем войти в этот проект. Первые результаты работы в этом направлении уже положительные. Мы провели анализ и рассчитали потребность в вылетах – порядка 350 в год, и это позволит нам решить основную задачу: оперативно и качественно доставлять пациентов из труднодоступных территорий. В дальнейшем, если потребность будет выше, мы будем готовы увеличить количество вылетов", – говорит он.