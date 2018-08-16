Зауральские котельные готовы к новому отопительному сезону больше, чем наполовину

Курганская область движется к началу нового отопительного сезона неплохими темпами, по словам экспертов, срыва не предвидится ни в одном из районов региона.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе областного правительства, в этом году районные администрации получили на подготовку к зиме свыше 500 млн рублей. Сейчас на эти деньги готовятся котельные, а также тепловые и водопроводные сети.

Отмечается, что жилищно-коммунальное хозяйство Зауралья готово к новому отопительному сезону на 65,3%. Запас угля на котельных составляет 12,3 тыс. тонн, мазута - 71 тонна. Эти показатели соответствуют уровню прошлогодних.