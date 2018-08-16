Уралец сжег трактор своего начальника, обидевшись на маленькую зарплату

На Среднем Урале полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в поджоге имущества своего работодателя. Так он отомстил за маленькую зарплату.

Как сообщили Накануне.RU в МО МВД России "Новолялинский", заявление об умышленном поджоге трактора ТДТ-55А, принадлежащего жителю поселка Лобва, поступило в органы внутренних дел в начале июля. Ущерб владелец техники оценил в 200 тыс. руб.

Очень скоро сотрудники уголовного розыска установили точную картину: выяснилось, что хозяин трактора является индивидуальным предпринимателем и занимается демонтажем металлических конструкций на бывшей территории промышленного предприятия. Накануне происшествия у гусеничной техники лопнул трак, мужчина поставил трактор на стоянку, обесточил его и уехал за запчастями в соседний Серов.

Буквально той же ночью ему позвонил помощник и сообщил, что трактор сгорел. Поскольку владелец утверждал, что предпринял все противопожарные меры безопасности и сам по сам по себе загореться трактор никак не мог, у сыщиков возникла версия, что кто-то поджег его специально. Опросив сотрудников предприятия, на территории которого работал пострадавший, они выяснили, что причастным к поджогу может быть уволенный за прогулы газосварщик, с которым у владельца трактора за неделю до инцидента возник конфликт.

Подозреваемого вычислили, задержали и доставили в органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Местный житель 1986 года рождения не стал отрицать своей вины и признался: с его слов, при увольнении коммерсант заплатил ему слишком маленькую сумму, поэтому он решил отомстить. Ночью он пробрался на территорию предприятия, нарвал сухой травы, подложил ее под топливный отсек трактора, который снизу был в масле и солярке, после чего поджег. Убедившись, что пламя распространилось по машине, он скрылся.

Сейчас возбуждено уголовное дело. Поджигателю грозит до пяти лет колонии.