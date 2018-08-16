Около 60 тысяч свердловчан пьют грязную воду

По данным регионального Роспотребнадзора, около 60 тыс. свердловчан пьют некачественную воду (2% людей), ещё 70% - обеспечены качественной питьевой водой, а остальные 28% условно пригодной, об этом Накануне.RU сообщил в пресс-службе ведомства.

Так, стало известно, пробы чаще всего не проходили по санитарно-химическим показателям (23,3%), а по микробиологическим – (3,1%).

"Загрязнение водных объектов при недостаточной эффективности работы водоочистных сооружений, а также неудовлетворительное состояние распределительных сетей влечет за собой ухудшение подаваемой потребителям питьевой воды и создает опасность для здоровья населения. Основным источником загрязнения являются сточные воды после очистных сооружений канализации", - сообщают в Роспотребнадзоре.

Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области и его территориальными отделами за шесть месяцев 2018 года наложено 596 штрафов на сумму 9,6 млн руб. и вынесено 81 предупреждение.