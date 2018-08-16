"Туполев" подал в Минпромторг заявку на выделение дополнительных 19 млрд рублей

Компания "Туполев" направила в Минпромторг заявку на выделение дополнительно 19 млрд руб. для модернизации производств. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли России Олег Бочаров, передает МИА "Россия сегодня".

Пока речь идет только о заявке, рассказал чиновник.

"Сейчас "Туполев" отправил в Минпромторг заявку только по этой площадке, вернее, только по "Туполеву", без кооперации на 19 миллиардов рублей в текущем бюджете дополнительно к тем деньгам, которые уже у предприятия есть", - пояснил Бочаров.