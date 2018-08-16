"Нет погоды для полетов": Пропавшую в тундре школьницу пока не ищут. Возбуждено дело об убийстве

На Ямале остановлены поиски пропавшей в Тазовском районе 15-летней школьницы, передает корреспондент Накануне.RU.

"В районе поисков нет погоды для полетов, пока все мероприятия остановлены", - сообщили Накануне.RU в "Ямалспасе".

Добавим, в пресс-службе СКР Накануне.RU сообщили, что по факту исчезновения девочки возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Напомним, 15-летняя школьница покинула стойбище 8 августа. Она ушла в тундру в 100 км от села Гыда, направляясь в гости к своему брату, чей чум располагается в 6-7 км северо-западнее их жилища, но до места так и не добралась. Родные пытались найти ее самостоятельно. Из-за отсутствия сотовой и спутниковой связи спасатели и силовики узнали о случившемся только через три дня после пропажи, 11 августа.